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Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu 3. etap kazananı belli oldu

Mardin'de başlayan turun üçüncü etabı Diyarbakır'da tamamlandı.

Kaynak: AA
Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu 3. etap kazananı belli oldu
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05 Mayıs 2018 16:19
Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, 7 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla Diyarbakır'da sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) iş birliği, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin desteğiyle düzenlenen ve Mardin'de başlayan bisiklet turunun üçüncü etabı, Diyarbakır Valiliği önünde tamamlandı.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da yapılacak her türlü etkinliğe kapılarının açık olduğunu söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu ise bu yarışma için söylenecek çok şeylerin olduğunu, desteklerin olması halinde bu yarışmaları geleneksel hale getirmeyi istediklerini belirtti.

Diyarbakır'daki vatandaşların desteklerini yollarda gördüklerini aktaran Kutlu, vatandaşların heyecanını gördükten sonra bu yarışmaların sayılarını gelecek yıllarda artırmayı planladıklarını bildirdi.
Vatandaşların Türk bayraklarıyla bitiş noktasına gelen sporcuları desteklediği görülürken, bisiklet turunun bitiş noktasına 3 tekerlekli bisikletiyle gelen 7 yaşındaki çocuk ise renkli görüntü oluşturdu.
Sporcularla konuşan Eren Jiyan Akat, bisikleti ve sporunu sevdiğini ifade etti.

Arkadaşından bisikleti ödünç aldığını anlatan Akat, "Arkadaşıma 'yarışmacıları gördüm onların peşine takılacağım' dedim. Birincinin kim olacağını merak ettiğim için onların peşine takıldım." diye konuştu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Sabaz da katıldı.

Organizasyonda, yarın yapılacak dördüncü ve son etap da Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa güzergahlarında gerçekleştirilecek.

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