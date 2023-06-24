Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı yapılacak

Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışı, 16 ülkeden 193 sporcunun katılımıyla 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.



Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin kapanış etkinliği olan organizasyonda sporcular, Yunanistan'ın Meis Adası'yla Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki 7 kilometrelik parkurda kulaç atacak.



"Barış ve dostluk" sloganıyla düzenlenecek organizasyon, Kaş Belediyesi ile Radisson Blue Kaş ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonu destekleriyle yapılacak.



Ironman şampiyonu Sera Sayar, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu, dünya yüzme rekortmeni Ahmet Nakkaş ve ultra maraton yüzücü Bengisu Avcı gibi isimlerin yer alacağı organizasyona, 16 ülkeden 193 sporcu katılacak.



Yarışta down sendromlu özel sporcu Emrah Gökhan Kotan da 7 kilometre yüzerek bir ilki gerçekleştirecek.



- Ulutaş: "Sporcularımız barış ve dostluk için kulaç atacaklar"



Organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yarışın festivali uluslararası etkinliğe dönüştürdüğünü söyledi.



Meis ile Kaş arasında geçmişten günümüze güzel bir dostluk olduğunu belirten Ulutaş, "İlişkilerin güçlenmesine de bu tarz etkinlikler vesile oluyor. Sporcularımız barış ve dostluk için kulaç atacaklar. Bu kulaçların dostluğa, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını istiyorum. Kaş'ın kapısı herkese açık. Kaş'ın tarihi ve doğal güzelliklerine tanık olmaya herkesi davet ediyorum. Bu etkinliğin başlamasına vesile olan tüm dostlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.



Milli sporcu Ahmet Nakkaş ise dünyanın birçok yerinde yarışa katıldığını, Kaş ve Meis arasında düzenlenecek yarışa katılacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.





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