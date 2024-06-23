Uluslararası İstanbul Basketbol Kupası tamamlandı

Uluslararası İstanbul Basketbol Kupası oynanan zorlu maçlarla sona erdi. Organizasyonun son maçında 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avustralya'ya 70-53 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uluslararası İstanbul Basketbol Kupası tamamlandı
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23 Haziran 2024 00:03
Uluslararası İstanbul Basketbol Kupası'nın son maçında 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avustralya'ya 70-53 mağlup oldu.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Avustralya karşısına çıkan milli takım, rakibine kaybederken turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Yeni Zelanda, Mısır'ı 88-79'luk skorla yendi.

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