Uluslararası İstanbul Basketbol Kupası tamamlandı

Uluslararası İstanbul Basketbol Kupası'nın son maçında 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avustralya'ya 70-53 mağlup oldu.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Avustralya karşısına çıkan milli takım, rakibine kaybederken turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.
Günün diğer karşılaşmasında ise Yeni Zelanda, Mısır'ı 88-79'luk skorla yendi.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Avustralya karşısına çıkan milli takım, rakibine kaybederken turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.
Günün diğer karşılaşmasında ise Yeni Zelanda, Mısır'ı 88-79'luk skorla yendi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU