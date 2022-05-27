Uluslararası Boks Birliği'nden Türkiye'ye teşekkür!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki desteği için Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür etti.



Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Umar Kremlev teşekkür mektubunda, "IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın başarıyla sonuçlanmasının ardından, organizasyonun düzenlenmesinde IBA'ya vermiş olduğunuz destek için Türkiye Boks Federasyonuna ve bizzat sizlere en içten teşekkürlerimi sunarım. Kadın boksunun büyümesine katkınız paha biçilemez. Türk takımının başarısından dolayı da sizi tebrik etmek istiyorum. " ifadelerine yer verdi.





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