Uluslararası Bocce Konfederasyonu başkanı değişmedi

Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, yapılan seçimi tekrar kazandı ve başkanlığına devam etme hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uluslararası Bocce Konfederasyonu başkanı değişmedi
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03 Kasım 2022 17:01
Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Mersin'de yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden göreve seçildi.

Konfederasyonun, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan olağan seçimli genel kuruluna 38 ülkeden 51 delege katıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı da olan Mutlu Türkmen, tek aday olduğu kurulda oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

İtalyan Moreno Rosati'nin başkan vekilliğine, Cezayirli Yassine Kafi'nin asbaşkanlığa getirildiği kurulda, Avustralya'dan Antonio Biancacci genel sekreter, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Genel Sekreteri Eren Öztürk de denetleme kurulu üyesi oldu.

Yönetim kurulu üyelerinin de seçildiği genel kurulda, 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'nın Cezayir'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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