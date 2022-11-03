Uluslararası Bocce Konfederasyon başkanı Türkmen konuştu!

Uluslararası Bocce Konfederasyonunun başkanlığına yeniden seçilen Mutlu Türkmen, "Modern bir spor organizasyonuna dönüşmek ve ilerleyen süreçte güçlü olimpik branş olabilmek için ana statüyü de yeniden düzenledik" dedi.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı da olan Mutlu Türkmen, bugün Mersin'de gerçekleştirdikleri Uluslararası Bocce Konfederasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu AA muhabirine değerlendirdi.



Tek aday olarak girdiği seçimlerin oldukça rahat geçtiğini ifade eden Türkmen, genel kurulda asbaşkanların, genel sekreterin ve yönetim kurulu üyelerinin de seçildiğini kaydetti.



Türkmen, sorunsuz bir genel kurul gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle konuştu:



"Normalin ötesinde bir karar daha aldık. 3 yıllık bir seçim oldu. Normalde 4 yıllık oluyor. Olimpiyat yılının ertesinde seçim yapmak üzere 2025'e kadar geçerli olacak yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Ayrıca Uluslararası Bocce Konfederasyonunun yapısını güncellemek, tamamıyla modern bir spor organizasyonuna dönüşmek ve ilerleyen süreçte güçlü olimpik branş olabilmek için ana statüyü de yeniden düzenledik. Bu da bizim için mutluluk verici. Oldukça başarılı bir genel kuruldu."



Türkmen, sportif başarılar için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, konfederasyon olarak boccede başarı çıtasını yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.



