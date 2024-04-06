Uluslararası Bisiklet Turu'nda üçüncü etap tamamlandı

Mersin'de düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu'nda üçüncü etap sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uluslararası Bisiklet Turu'nda üçüncü etap tamamlandı
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06 Nisan 2024 20:26
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı sona erdi.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan startı verilen üçüncü etapta sporcular 95 kilometre mesafe katetti.

Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi'nde sona erdi.

Etap sonunda genel klasmanda Japonya'dan Benjami Reverte Prades birinci, Eritre'den Dawit Yemane ikinci, Polonya'dan Marcin Budzinski üçüncü sırada yer aldı.

30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonda yarın, Akdeniz-Yenişehir etabı geçilecek.

Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yarın sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

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