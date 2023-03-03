Uluslararası Alanya Bisiklet Kupası koşulacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) faaliyet programında yer alan Alanya Bisiklet Kupası cumartesi günü gerçekleştirilecek.



Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyonun ve UCI'nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Alanya Kupası UCİ 1.2 Erkekler Yarışı, saat 10.00'da Alanya İskelesi'nden başlayacak. Yarış saat 14.00 itibarıyla Alanya Gençlik Merkezi önünde 141,6 kilometrelik parkurun tamamlanmasıyla sona erecek.



Alanya Kupası UCİ 1.2 Kadınlar Yarışı ise saat 14.30'da Alanya İskelesi'nden başlayacak ve Alanya Gençlik Merkezi önünde 113 kilometrelik parkurun tamamlanmasıyla saat 17.30'da noktalanacak.





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