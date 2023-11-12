Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali sona erdi

Mersin'de düzenlenen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali sona erdi
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12 Kasım 2023 19:38
Mersin'de Akdeniz Belediyesince ilk kez organize edilen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali sona erdi.

Mersin Millet Bahçesi'nin sahil etabında yelken, su kayağı, plaj hentbolu ve voleybol müsabakaları yapıldı.

Festivale katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sporcularla voleybol oynadı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Gültak verdi.

Pehlivan, 15 branştaki müsabakalara 6 ülkeden sporcunun katıldığını belirterek, uluslararası organizasyonları desteklemeyi sürdüreceklerini anlattı.

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