Mersin'de Akdeniz Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali başladı.



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Millet Bahçesi'nin sahil etabında gerçekleştirilen festivalin açılışında kentte böyle bir organizasyonu düzenlemekten mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.



Festivalin Mersin için önemli olduğunu aktaran Gültak, "Mersin, Türkiye'de en uzun sahile sahip illerden bir tanesi. İlk kez burada uluslararası bir su sporları festivali yapılıyor. Bu sayede mekanlar da tanınıyor. Kentin marka değerini yükseltecek bir proje daha elde edildi." dedi.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın da Akdeniz ilçesinin su sporları merkezi olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekiplerin helikopterle gösteri sunduğu festivale 500'den fazla yerli ve yabancı sporcu katılıyor.



Pazar günü sona erecek festivalde, yelken yarışları, su kayağı, çim hokeyi, plaj hentbolu ve voleybolu gibi 15 farklı dalda yarışma ve oyunlar gerçekleştirilecek.



