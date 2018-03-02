Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu başladı.Kalkınma Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ekonomi Platformu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde, 2-4 Mart tarihlerinde Hatay, Adana ve Mersin illerini kapsayan yarışın startı verildi.Hatay'dan başlayıp Adana'da devam ederek Mersin'de son bulacak tura, 12 ülkeden 119 sporcu katılıyor.Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.Turun Hatay'dan başladığını ve Mersin'de sona ereceğini belirten Özkan, "Hatay'ın geçtiği bu zor günlerde Bisiklet Federasyonumuzun turun başlangıcı olarak güzargahı Hatay olarak belirlemesi bizi son derece memnun etti. Geniş katılımlı bir organizasyon. Toplam 12 ülkeden 18 takımın katıldığı, 119 sporcunun yarışacağı çok önemli bir organizasyon. Çok kaliteli sporcuların katılımı sağlandı. Bu açıdan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da kadim şehir Hatay'a destek olmak ve dünyaya tanıtmak için uluslararası bir organizasyon yaptıklarını belirtti.Turun ilgi gördüğüne değinen Küçükbakırcı, "Ciddi takımların da burada olduğu herkesçe malumdur. İnşallah bu organizasyona bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz." dedi.Küçükbakırcı, Zeytin Dalı Harekatı'nı canıgönülden desteklediklerini de dile getirdi.Basın açıklamasının ardından Küçükbakırcı, organizasyona destek verenlere plaket takdim etti.Atatürk Caddesi'nde hazırlanan alanda turun startı verildi.Bisikletli grubun önünde yer alan bir motorize güvenlik ekibinin "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı döviz taşıdığı görüldü.