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Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu

Hatay'dan başlayan ve 12 ülkeden 119 sporcunun katıldığı organizasyonda, Adana etabı geçildi.

Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu
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03 Mart 2018 12:59
Hatay'dan başlayan Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu'nda Adana etabı geçildi.

Kalkınma Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ekonomi Platformu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve dün başlayan turda sporcular, Adana etabını geride bıraktı.

Bisikletçiler, Fuzuli Caddesi'nden verilen startla Mersin'e hareket etti.

12 ülkeden 119 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın sona erecek.

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