Hatay'dan başlayan Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu'nda Adana etabı geçildi.
Kalkınma Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ekonomi Platformu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve dün başlayan turda sporcular, Adana etabını geride bıraktı.
Bisikletçiler, Fuzuli Caddesi'nden verilen startla Mersin'e hareket etti.
12 ülkeden 119 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın sona erecek.
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Kalkınma Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ekonomi Platformu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve dün başlayan turda sporcular, Adana etabını geride bıraktı.
Bisikletçiler, Fuzuli Caddesi'nden verilen startla Mersin'e hareket etti.
12 ülkeden 119 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın sona erecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın