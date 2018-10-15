Uluslar Ligi'nde 7 maç oynandı, İzlanda lig düştü

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü.



UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.



A Ligi 4. Grup'ta İspanya, İngiltere'yi ağırladı. İngiltere, Sterling (2) ve Rashford'ın ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya'nın golleri ise 58. dakikada Alcacer ve 90+8'inci dakikada Ramos'tan geldi.



A Ligi 2. Grup'ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Böylece üç karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi'ne düştü.



Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 9 maçla devam edilecek.



Alınan sonuçlar şöyle:



- A Ligi



2. Grup: İzlanda-İsviçre: 1-2



4. Grup: İspanya-İngiltere: 2-3



- B Ligi



3. Grup: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 2-0



- C Ligi



2. Grup: Finlandiya-Yunanistan: 2-0



Estonya-Macaristan: 3-3



- D Ligi



2. Grup: Lüksemburg-San Marino: 3-0



Belarus-Moldova: 0-0



