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Uluslar Ligi'nde 7 maç oynandı, İzlanda lig düştü

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü. İsviçre'ye 2-1 yenilen İzlanda'nın son maçı öncesi B Ligi'ne düşmesi kesinleşti

Kaynak: AA
Uluslar Ligi'nde 7 maç oynandı, İzlanda lig düştü
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15 Ekim 2018 23:58
UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

A Ligi 4. Grup'ta İspanya, İngiltere'yi ağırladı. İngiltere, Sterling (2) ve Rashford'ın ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya'nın golleri ise 58. dakikada Alcacer ve 90+8'inci dakikada Ramos'tan geldi.

A Ligi 2. Grup'ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Böylece üç karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi'ne düştü.

Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 9 maçla devam edilecek. 

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

2. Grup: İzlanda-İsviçre: 1-2

4. Grup: İspanya-İngiltere: 2-3

- B Ligi

3. Grup: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 2-0

- C Ligi

2. Grup: Finlandiya-Yunanistan: 2-0

              Estonya-Macaristan: 3-3

- D Ligi

2. Grup: Lüksemburg-San Marino: 3-0

              Belarus-Moldova: 0-0

 
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