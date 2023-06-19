Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya

İspanya, penaltılar sonucunda Hırvatistan'ı yenerek UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2023 00:31
Son güncelleme 19 Haziran 2023 00:39
UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Hollanda'nın De Kuip stadyumunda oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda İspanya kazandı.

Mücadelenin 90 dakikası ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. 120 dakika sonunda İspanya, 21 denemede sadece 1 isabetli şut çekti. Hırvatistan ise daha az hücum eden taraf olmasına karşın İspanya kalesine 5 isabetli şut göndermeyi başardı.

Hırvatistan'da Lovro Majer ve Bruno Petkovic penaltılardan faydalanamadı. İspanya ise penaltılarda 6'da 5 yaptı ve şampiyon oldu.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery