NBA'in, ulusal TV maçlarında dinlenen yıldızlara daha sert cezalar verilmesi yönünde oylama yapacağı iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBA Rekabet Komitesi, ulusal televizyonda yayınlanan maçlar sırasında dinlenen yıldız oyunculara ilişkin endişeleri gidermek amacıyla daha katı kurallar konulmasını önerdi.



Ligin Yönetim Kurulu, aynı maçlarda birden fazla yıldızın dinlenmesini engellemeyi amaçlayan bu önlemlere yönelik oy kullanacak.



Önerilen kurallar, NBA'e, dinlenme kurallarını ihlal ettiği tespit edilen takımlara daha ciddi mali cezalar uygulama yetkisi veriyor olacak.



Bildirildiğine göre cezalar; ilk ihlal için 100 bin dolar, ikinci ihlal için 250 bin dolar ve sonraki her ihlal için 1 milyon dolar gibi devasa miktarlarla artış gösterecek.



