Ulusal Kulüp Lisans başvuruları 1 Eylül'e uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ulusal Kulüp Lisans başvuruları 1 Eylül'e uzatıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2021 17:18
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici 16. madde eklendiği duyuruldu.

Maddeye göre 2021-2022 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresinin 1 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildiği aktarıldı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.