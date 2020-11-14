Ulusal kahraman Pandev: 'Bunu düşünemezdim'

Kuzey Makedonya, Gürcistan'ı Goran Pandev'in tek golüyle mağlup etti ve tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.



37 yaşında bu başarıyı kazanan Pandev, böyle bir başarıyı düşünümeyeceğini belirtti.



"TAKIM BUNU HAK ETTİ"



Bir dönem Galatasaray forması da giyen Pandev açıklamasında; "Bizim takım bunu hak etti. Henüz başarımızın büyüklüğünü anlayabilmiş değiliz. 37 yaşındayken Avrupa Şampiyonası'na gideceğimi düşünemezdim." dedi.



Goran Pandev, milli takımıyla 114. resmi maçında attığı 36. golüyle Kuzey Makedonya tarihinin en büyük başarısını elde etmesine yardımcı oldu.



