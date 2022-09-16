Ulugazi Yağlı Güreşleri hafta sonu İstanbul'da yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Ulugazi Yağlı Güreşleri'nin ikincisi, altın kemerli çok sayıda başpehlivanın katılımıyla hafta sonu yapılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek organizasyon, yarın 15 yaş altı serbest minder güreşi kategorisinde mücadelelere sahne olacak; 18 Eylül Pazar günü ise başpehlivanlık güreşleri gerçekleştirilecek.



1933'ten 1938 yılına kadar düzenlenen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından yapılmayan ve uzun bir aradan sonra ilk kez geçen yıl gerçekleştirilen Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde, 64'ü başpehlivan olmak üzere 14 boydan 500'e yakın pehlivan er meydanına çıkacak.



Altın kemerli başpehlivanlar Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşilyeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur gibi isimler de güreşlerde mücadele edecek.



Organizasyonda güreşlerin yanı sıra her yaş grubuna hitap eden farklı etkinlikler de yer alacak. Etkinlik alanına öğretici atölyeler kurulacak, söyleşiler ve gösteriler gerçekleştirilecek.





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