Ulugazi'de başpehlivan Hüseyin Gümüşalan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu.



1933'ten 1938 yılına kadar düzenlenen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından yapılmayan ve uzun bir aradan sonra ilk kez geçen yıl gerçekleştirilen Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde, 64'ü başpehlivan olmak üzere 14 boydan 568 pehlivan er meydanına çıktı.



Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde başpehlivanlık güreşleri gerçekleştirildi.



Finalde Yusufcan Zeybek'i mağlup eden Hüseyin Gümüşalan, başpehlivan unvanını elde etti.



Güreşlerde kendi kategorisinde ilk 4'e giren sporculara Cumhuriyet altını takdim edildi.



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Ulugazi Yağlı Güreşleri'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Ulugazi Yağlı Güreşleri'ne gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Murat Yazıcı, "Bu yıl biraz daha büyüterek yenisini yapmak istedik. Bu organizasyonu tekrar geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu sene açık havada minder güreşini de başlattık. Güzel müsabakalar oldu. Katılım ve izleyiciler açısından teveccüh de yüksekti. Bu, organizasyonu büyüterek ileriye taşıma iddiamızı da besleyen bir husus oldu." ifadelerini kullandı.



Bu organizasyonu düzenlemekten duydukları heyecanı dile getiren İ. Renay Onur, "Güreş sporların atası. İstanbul gibi bir şehirde yaşatılması gereken bir spor. 19 Eylül de Gaziler Günü. Atatürk, hem gazileri anmak hem de güreşi bir araya getirmek için bu önemli etkinliği başlatmış. Bunu devam ettirdiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.



Ulugazi Yağlı Güreşleri'ni geçen yıl uzun bir aradan sonra ilk kez düzenlediklerini hatırlatan İlker Öztürk ise "Tarihi güncelliyoruz. İBB, Türk sporunun bütün branşlarına dokunmaya çalışıyor. Bir taraftan kültürü yaşatıyoruz, diğer yandan da sporcu ruhunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bana göre Kırkpınar'ı zorlayan bir etkinliği yaptık." şeklinde görüş belirtti.









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