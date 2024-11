Uludağ'da turizmciler kayak sezonuna hazır

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yeterli seviyede kar olması halinde aralık ayının ilk haftasında kayak sezonunun açılması bekleniyor.



Zirvesi 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'ın 1800 ila 2 bin 200 metre rakıma sahip Oteller Bölgesi'ne ulaşım, Bursa kent merkezinden 40 kilometrelik kara yoluyla, alternatif olarak da 9 kilometrelik teleferik hattıyla sağlanıyor.



Uludağ'da ziyaretçilere 300 metre ila 1980 metre uzunluğundaki yaklaşık 30 kayak pistinde kayak, snowboard ve kızak imkanı sunuluyor ayrıca bigfoot (kısa kayak), buz pateni ve kar motosikleti aktiviteleri de yapılabiliyor.



Geçen yıl sezonu 18 Kasım'da yağan karın ardından aralık ayının ikinci haftasında açan, bu sene de sezonun hemen hemen aynı tarihlerde açılmasını bekleyen turizmciler, yeni kayak sezonu için hazırlıklarını tamamladı.



Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine, koronavirüs salgını, deprem gibi olumsuzluklar nedeniyle verimsiz geçirdikleri yılların ardından yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.



Eskiden kış koşullarının daha uzun sürdüğünü ancak son yıllarda sürecin kısaldığını belirten Usta, şöyle devam etti:



"Uludağ, Türkiye'de kış turizminin kalbi. Bursa'nın İstanbul, İzmir ve Ankara'ya olan yakınlığı Uludağ için önemli. Buraya gelmek için havaalanında bir gün geçirmiyorsunuz, sabah araçla gelip akşam dönebiliyorsunuz. 2-3 saat içinde Uludağ'a varabiliyorsunuz. Aynı zamanda Uludağ'ın saha olarak avantajı var. Büyük pistleri var, acemilerin, orta seviyedekilerin ve profesyonellerin kayabileceği pistlerimiz var."



Usta, rezervasyonların 1 ay önce başladığını, otellerin doluluk oranlarının yüksek olmasını beklediklerini dile getirdi.



İyi bir sezon geçirmeyi umduklarını anlatan Usta, "Ay sonu itibarıyla hatta ayın 18'inde kar bekliyoruz. Sezon aralık ayının ilk haftası günübirlikçilerle başlar, ay ortasında tüm oteller açılmış olur. Mart sonuna kadar iyi bir sezon geçireceğiz, beklentimiz yüksek." dedi.



İklim özellikleri ve ormanlık arazi olmasından dolayı Uludağ'da kar örtüsünün başka kayak merkezlerine göre daha uzun süre kaldığını kaydeden Usta, sahaların kayalıklardan temizlenerek eğitime daha elverişli hale getirilip uzun vadede suni karlandırma yapılarak sezonun uzatılabileceğini ifade etti.



- "Hazırlıklar tamamlandı"



Otel işletmecisi Adil Altay da Uludağ'ın kayak sporunda Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden olduğunu vurguladı.



Kış turizmi denilince ilk akla gelen yerin Uludağ olduğunu dile getiren Altay, "Uludağ'ın en büyük özelliği konumunun her yere yakın ve ulaşımının kolay olması, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliği ve Türkiye'nin en temiz ve oksijenin en bol olduğu bölgesi olması ile amatör, yarı amatör ve profesyonel kayak pistlerinin yer alması." değerlendirmesini yaptı.



Altay, bu yıl sezonun yeterli kar olması halinde aralık ayının ilk haftasında, aksi takdirde 20 Aralık'ta açılacağını öngördüğünü belirtti.



Uludağ'da her bütçeye uygun konaklama tesislerinin bulunduğunu dile getiren Altay, şöyle konuştu:



"Güzel bir sezon bizi bekliyor. Kar yağışı beklendiği gibi yoğun olursa sezona dair beklentilerimiz de artacak. Geçen seneye göre daha yoğun bir sezon bekliyoruz. Uludağ'da oteller, 6 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Şu an orta yoğunlukta rezervasyon akışı var ancak bu rezervasyonlar kar beklentisine göre değişiklik gösteriyor. İyi bir kar yağışıyla sezonu iyi açabilirsek tüm sezon dolu dolu geçecektir. Sezon boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamak için hazırlıklar tamamlandı."