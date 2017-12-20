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ultrAslan'dan yönetime: ''Tek adres Fatih Terim'dir...''

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, kulüpte yaşanan süreçle ilgili açıklama yaparken teknik direktör olarak Fatih Terim'in göreve getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Sporx.com
ultrAslan'dan yönetime: ''Tek adres Fatih Terim'dir...''
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20 Aralık 2017 01:02
Galatasaray'ın en önemli taraftar grubu ultrAslan, kulüpte yaşananlarla ilgili bir açıklama yaparken, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ismini verdi.

ultrAslan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray'ı bu zorlu süreçte hedefe ulaştırabilecek tek ismin Fatih Terim olduğu belirtildi.

İşte ultrAslan tarafından yapılan o açıklama...

''Yıllardır futbol takımının başına getirilen teknik direktörlerde bir türlü istikrar sağlanamadığı ortada! Kısa vadeli hedefler, yanlış isim tercihleri, yanlış yapılanmalar... Ve hepsinin sonunda zarar gören bir marka. Gelinen noktada Galatasaray seçim sürecine giriyor. Şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan kadroyu devre arasında çalıştıracak isim hala belli değil. O ismi belirleyebilecek yönetim de belli değil.''

''Bizler bugün diyoruz ki; armamızdaki 4 yıldızdan 1'ini bize kazandıran, Galatasaray'ın Türk olmayan takımları yenmek hedefini en yüksek seviyede gerçekleştirebilen, yönetim boşluğunu takıma yansıtmadan hedefe yürütebilecek tek isim Fatih Terim'dir.''

''Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumda ve ortamda macere arama lüksü olmadığı gibi bugün ben Galatasaraylıyım diyenlerin de ego yapma lüksü asla yoktur. Yapılan yatırımlar, kurulan iddialı kadro, camianın derhal kenetlenme ihtiyacı tek bir adresi göstermektedir. Bu isim Fatih Terim'dir.''

''Aslolan Galatasaray'dır. Ve artık Galatasaray için tek vücut olup savaşma zamanıdır.

Yetmez bize UEFA, hedef en büyük kupa!''

ultrAslan'dan yapılan açıklamada Fatih Terim'in aşağıdaki görseli kullanıldı...





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