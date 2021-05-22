Ülker Stadyumu'nda çimler yenileniyor

Fenerbahçe, geçtiğimiz iki sezon arasının koronavirüs pandemisi nedeniyle kısa olduğu için yenilenemeyen Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çimlerinin yenilenmesi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler seçimlerden sonra çimleri yenileyecek.

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Ülker Stadyumu'nda çimler yenileniyor
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22 Mayıs 2021 13:11
Koronavirüs nedeniyle son iki sezon arasındaki boşluğun kısa olması yüzünden Ülker Stadyumu'nda bakım ve renovasyon çalışması yapılamamıştı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çimleri sökülerek yenileme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Stattan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş yenileme işlemlerinin 5-6 veya 12-13 Haziran'da yapılacak seçimden sonra devam edeceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Seçimin günü çimlerin zarar görmemesi için çim ekme işlemine seçimin ertesi günü başlayacağız".

Danabaş, yeni çimlerin ekim, gübreleme ve bakım işlemlerinin 6-8 hafta süreceğini de ifade etti. Zeminin 2021-22 sezonuna yetişeceğini de belirtti.

 

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