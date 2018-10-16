Ülkelerin Superclasicosu'nda kazanan Brezilya

ile, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde karşı karşıya geldi.King Abdullah Stadı'nda oynanan mücadele beklentilerin tersine seyir zevki düşük geçti ve karşılaşmayı Brezilya 90+3. dakikada kazandı.Brezilya'ya galibiyeti getiren gol, 90+3. dakikada Neymar'ın pasında Miranda ile geldi.Brezilya karşılaşmaya Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe, Casemiro, Arthur, Coutinho, Neymar, Firmino ve Gabriel Jesus 11'iyle çıkarken; Arjantin ise Romero, Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico, Paredes, Battaglia, Lo Celso, Correa, Dybala ve Icardi kadrosuyla oynadı.Brezilya karşılaşma boyunca rakip kaleye 3 isabetli şut atarken, Arjantin ise 1 şutunda isabet bulabildi.