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Ülkelerin Superclasicosu'nda kazanan Brezilya

'Ülkelerin Superclasicosu' olarak nitelendirilen Brezilya - Arjantin maçında kazanan 1-0'lık skorla Brezilya oldu.

Kaynak: Sporx.com
Ülkelerin Superclasicosu'nda kazanan Brezilya
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16 Ekim 2018 23:03
Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde karşı karşıya geldi.

King Abdullah Stadı'nda oynanan mücadele beklentilerin tersine seyir zevki düşük geçti ve karşılaşmayı Brezilya 90+3. dakikada kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren gol, 90+3. dakikada Neymar'ın pasında Miranda ile geldi.

Brezilya karşılaşmaya Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe, Casemiro, Arthur, Coutinho, Neymar, Firmino ve Gabriel Jesus 11'iyle çıkarken; Arjantin ise Romero, Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico, Paredes, Battaglia, Lo Celso, Correa, Dybala ve Icardi kadrosuyla oynadı.

Brezilya karşılaşma boyunca rakip kaleye 3 isabetli şut atarken, Arjantin ise 1 şutunda isabet bulabildi.



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