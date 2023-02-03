Haber Tarihi: 03 Şubat 2023 13:49 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 13:49

Ülke puanı sıralamasında Türkiye 2022

Ülke puanı kaç oldu 2022 Ekim olarak temsilcilerimizin galibiyetlerinden sonra en çok konuşulan konuların başında geldi. Taraftarların en büyük beklentisi ülke puanının artarak daha çok takımla Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek olarak biliniyor. Peki ülke puanı sıralaması Türkiye'nin puanı kaç oldu? Detayları haberimizde...

Ülke puanı sıralamasında Türkiye 2022
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Taraftarlar ülke puanı 2022 Türkiye benzeri artışın boyutun merak ediyor. Bu nedenle takımlarımızın maçlarından sonra Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi? Türkiye ülke puanı kaç? UEFA sıralaması Türk takımları olarak belli olmuş durumda
UEFA TÜRKİYE ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

Türkiye, Ekim 2022 olarak ülke puanını yükseltti. Son açıklamaya göre Türkiye 13 Ekim 2022'deki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi galibiyetlerinden sonra 14. sıraya kadar yükseldi. 

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Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımızın hepsi maçlarından galibiyetle ayrıldı.

2024/25 sezonundan itibaren UEFA organizasyonlarında yeniden beş takımla temsil edilebilmek için ilk 15'e girmemiz şart. Şayet bu sıralamanın altında kalırsak bu durum Spor Toto Süper Lig'in şampiyonuna sadece 1 tur daha az oynama imkanı sağlayacak, temsilci sayımız artmayacak.

İlk 12'ye girme şansına da fazlasıyla sahibiz. İlk 12'ye girersek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


ÜLKE PUANI 4 TAKIMIMIZIN KAZANMASIYLA HIZLI YÜKSELDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Joao Pedro ve penaltıdan Michy Batshuayi attı.

Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonspor'dan farklı bir skorla geldi. Bordo-mavililer, H Grubu'nda sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 yendi. Temsilcimizin gollerini Malang Sarr (kendi kalesine), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet attı.


Başakşehir, ilk maçta deplasmanda berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'dan eli boş gönderdi. Konferans Ligi A Grubu'nda oynanan maçı Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3-0 kazandı. Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Stefano Okaka (2)'dan geldi.

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Sivasspor da, Ballkani'den rövanşı aldı. Rıza Çalımbay'ın talebeleri, ilk maçta 4-3 kaybettiği rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2-1'lik skorla mağlup etti. Sivasspor'un gollerini Hakan Arslan ve Karol Angielski kaydetti.

AVRUPA'DA BİR İLK!

4 galibiyetle birlikte, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapadı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

(22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 23.075

(21. SIRA) İSRAİL. 24.250

(20. SIRA) YUNANİSTAN: 24.975

(19. SIRA) HIRVATİSTAN: 25.400

(18. SIRA) RUSYA: 26.215

(17. SIRA) DANİMARKA: 26.625

(16. SIRA) UKRAYNA: 27.500

(15. SIRA) İSVİÇRE: 27.675

(14. SIRA) TÜRKİYE: 27.900

(13. SIRA) ÇEKYA: 28.050

(12. SIRA) NORVEÇ: 28.750

(11. SIRA) SIRBİSTAN: 30.875

(10. SIRA) AVUSTURYA: 33.000

(9. SIRA) BELÇİKA: 35.400

(8. SIRA) İSKOÇYA: 35.800

(7. SIRA) PORTEKİZ: 50.216

(6. SIRA) HOLLANDA: 52.500

(5. SIRA) FRANSA: 54.997

(4. SIRA) İTALYA: 67.069

(3. SIRA) ALMANYA: 73.481

(2. SIRA) İSPANYA: 85.998

(1. SIRA) İNGİLTERE: 96.141

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