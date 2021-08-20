Ülke puanı için kritik noktadayız

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçların ardından ülke sıralamasında Çekya'nın gerisine, 18. sıraya düştük. Türkiye'nin sene sonunda ilk 15 içinde yer alması gerekiyor.

Haber; Sporx.com
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Ülke puanı için kritik noktadayız
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20 Ağustos 2021 18:27
Avrupa'da ön elemede mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un play-off'ta oynadığı ilk maçlarda sadece 1 galibiyet çıkarken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kalırken, tek galibiyetimizi alan Fenerbahçe Helsinki'yi 1-0 ile geçti. Konferans Ligi play-off'larında ise Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1, Sivasspor ise Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu.

Türk futbolunun geleceği açısından belki de dönülmez bir yola girmemize neden olabilecek bu sezonda, gruplara 5 takımımızla birlikte girmemiz büyük önem taşıyor.

İlk maçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Çekya'nın da gerisine düşerek 18. basamağa geriledi.

15. Hırvatistan: 24.275
16. Kıbrıs Rum Kesimi: 23.875
17. Çekya: 22.800
18. Türkiye: 22.700
19. Norveç: 22.250



İLK 15'E KENDİMİZİ ATMAMIZ LAZIM

2021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilcimiz gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek temsilcimiz yer alacak.

Şu anda ilk 15 için rakiplerimiz olarak gözüken Çekya 4 takımıyla, Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan ve İsviçre ise 2 takımıyla yola devam ediyor. Bizim hemen arkamızda yer alan Norveç'in de Avrupa'da 2 temsilcisi bulunuyor.


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