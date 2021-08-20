Ülke puanı için kritik noktadayız

İLK 15'E KENDİMİZİ ATMAMIZ LAZIM

ÜLKE PUANI 🇹🇷



Son 10 yılda ülke puanı katkısında ilk sırada Beşiktaş yer alırken, Galatasaray hemen arkasından takip ediyor. 📈 pic.twitter.com/cMQixsABfx



— Sporx (@sporx) August 20, 2021

Avrupa'da ön elemede mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un play-off'ta oynadığı ilk maçlarda sadece 1 galibiyet çıkarken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kalırken, tek galibiyetimizi alan Fenerbahçe Helsinki'yi 1-0 ile geçti. Konferans Ligi play-off'larında ise Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1, Sivasspor ise Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu.Türk futbolunun geleceği açısından belki de dönülmez bir yola girmemize neden olabilecek bu sezonda, gruplara 5 takımımızla birlikte girmemiz büyük önem taşıyor.İlk maçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Çekya'nın da gerisine düşerek 18. basamağa geriledi.15. Hırvatistan: 24.27516. Kıbrıs Rum Kesimi: 23.87517. Çekya: 22.80018. Türkiye: 22.70019. Norveç: 22.2502021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilcimiz gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek temsilcimiz yer alacak.Şu anda ilk 15 için rakiplerimiz olarak gözüken Çekya 4 takımıyla, Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan ve İsviçre ise 2 takımıyla yola devam ediyor. Bizim hemen arkamızda yer alan Norveç'in de Avrupa'da 2 temsilcisi bulunuyor.