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UEFA sıralamasında Türkiye her hafta yaşadığı kayıplarla geri giderken, Galatasaray yükü omuzlamış durumda...Avrupa Ligi'nde 3 maç sonunda 7 puanla grubunda lider olan sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA kulüpler sıralamasında topladığı 5.000 puan ile 31. sırada yer aldı. G.Saray'ın ardından en büyük katkı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve 4.000 puan alan Beşiktaş'tan (54. sıra) geldi.Trabzonspor (71) ve Sivasspor (90), Konferans Ligi'nde grup aşamasını göremese de 2.500'er puan kazanırken, Fenerbahçe ise 2.000 puan ile 131. basamakta yer aldı.Avrupa'da grup aşamasında 3. maçlar geride kalırken, 2021-22 sezonuna bakıldığında Türkiye, 18. sırada yoluna devam etti.3 takım ile yer aldığımız Avrupa arenasında 4.100 puan ortalaması olan Türkiye'nin önünde 4.125 ortalama ile Norveç (17.) ve 4500'er puan ortalaması ile Yunanistan (16.) ve Moldova (15.) bulunuyor. Ardımızdan gelen Hırvatistan ise 3.750 ortalamaya sahip.