Uli Höeness: "Taraftar sağacağınız inek değil"

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, bilet fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir serzenişte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Uli Höeness: 'Taraftar sağacağınız inek değil'
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15 Şubat 2024 18:03
Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, bilet fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Uli Höeness yaptığı açıklamada, "Bilet fiyatlarını 120 euro'dan daha fazla yapabiliriz. Diyelim ki 300 euro yaptık. 2 milyon euro daha fazla gelir elde ederiz ama bizim için 2 milyon euro nedir ki?" dedi.

Uli Höeness ayrıca, "Bir transfer pazarlığında bu miktar hakkında 5 dakika falan tartışırsınız. Ancak, 120 ve 300 euro arasındaki fark taraftar için çok büyük. Taraftarlar, sağacağınız inekler değil! Futbol, herkes için olmalı." ifadelerini kullandı.

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