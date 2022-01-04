Uli Hoeness: 'Aşı olmayanları dışlamamız gerekiyor'

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, koronavirüs aşısı olmayan insanları dışlanması gerektiğini söyledi.



Hoeness, "Birisi aşı olmazsa bu konuda militanlaşabilirim. Bence aşı olmayan insanları sistematik olarak dışlamamız gerekiyor çünkü aşı yaptırmamak oldukça düşüncesizce." ifadelerini kullandı.



Bayern Münih'te aşı olmamasıyla gündem olan Joshua Kimmich ile de görüştüğünü belirten Alman futbol insanı, "Bu çok zordu çünkü Kimmich, bir şeyden fazlasıyla etkilenmişti" dedi.



Almanya'daki eski federal hükümetin, aşı konusundaki politikasından da memnun olmadığını söyleyen Hoeness, "Ülkemiz için aşı ve maske almak görevi eğer bana verilseydi bu bana çekici gelirdi. Çin'e giden bir sonraki uçağa atlardım ve birçok şirket ile pazarlık ederdim" şeklinde konuştu.





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