ULEB Avrupa Kupası'ndaki 4 maça koronavirüs engeli

ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında oynanması planlanan 4 maç koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; AA
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ULEB Avrupa Kupası'ndaki 4 maça koronavirüs engeli
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08 Kasım 2020 15:50
ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında oynanması planlanan 4 karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Morabanc Andorra-Telenet Giants Antwerp, Buducnost VOLI-Metropolitans 92, Joventut Badalona-JL Bourg ve Lietkabelis Panevezys-AS Monaco maçları, kulüplerde görülen Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendi.

Müsabakaların daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte oynanacağı belirtildi.



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