ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Normal sezonun salı günü başlayacağı turnuvada Türkiye'yi, Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor temsil edecek.

Haber; AA
ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlıyor
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28 Eylül 2020 12:30
Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020-21 sezonu salı günü başlayacak.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) düzenlediği ve 24 kulübün katıldığı organizasyonun normal sezonu, 29 Eylül-16 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Turnuvada yer alan Türk takımlarından Bahçeşehir Koleji, A Grubu, Frutti Extra Bursaspor ise D Grubu'nda mücadele edecek.

Altışarlı 4 grupta yapılacak 10'ar maç sonunda ilk 4'e giren ekipler, son 16 gruplarına kalacak. Dörderli 4 gruptaki 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2'de yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final, yarı final ve final eşleşmeleri, 3 maç kazanan takımın galip olacağı seriler halinde yapılacak.

ULEB Avrupa Kupası'na katılan Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle:

29 Eylül Salı:

20.00 Frutti Extra Bursaspor - Dolomiti Energia (İtalya)

30 Eylül Çarşamba:

19.00 Bahçeşehir Koleji - JL Bourg (Fransa)



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