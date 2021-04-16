ULEB Avrupa Kupası'nda format değişikliği

ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon değişiklik yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ULEB Avrupa Kupası'nda format değişikliği
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16 Nisan 2021 18:35
ULEB Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonundan itibaren format değişikliğine gidilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon 20 takımla düzenlenecek organizasyona, en fazla 16 takım üç yıllık lisans alabilirken en az 4 takım yerel liglerdeki pozisyonuna göre veya özel davetiye (wildcard) ile katılabilecek.

Organizasyonda 10'ar takımlı iki ayrı grupta mücadele edilecek. Gruplarında ilk sekiz sırayı alan ekipler sekizli finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda sekizli finaller, çeyrek finaller, yarı finaller ve final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak. Turnuvada finale çıkan takımlar bir sonraki sezonda THY Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.



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