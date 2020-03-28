Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan neden görevden alındı

Son dakika haberiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevden alındı ve yeni bakan olarak Adil Karaismailoğlu atandı. Yeni Ulaştırma Bakanı'nın hayatı hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir ve nereli? İşte hayatına dair bütün detayları...
Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı, Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
Kovid-19 ile mücadelemiz de; özverili, fedakar, her türlü zorluğa göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımız İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban da kimliklerini göstererek ücretsiz yararlanacaklardır. #marmaray #Başkentray #İzban #Tcdd pic.twitter.com/K6y1K2XMhF
— Adil Karaismailoğlu (@adilkara1969) March 22, 2020