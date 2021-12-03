Ukraynalı temizlik görevlisinin dünya şampiyonluğu hikayesi

Ukrayna'nın Herson şehrinde bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Igor Yevtuşenko, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ve sosyal medya üzerinden para toplayarak gittiği 2021 Dünya Ju Jitsu Şampiyonası'nda 45 yaş üstü 69 kiloda altın madalya kazanma başarısı göstererek dikkatleri çekti.



Yevtuşenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora başlama ve dünya şampiyonu olma hikayesini anlattı.



Uzun süre yerel kurtarma biriminde dalgıç olarak çalıştığını ve bundan dolayı formda kalabildiğini belirten Yetuşenko, "Birimimiz kapandı ve sonra çok kilo almaya başladım. Ardından spor yapmaya karar verdim. Önce koşmaya başladım, ardından antrenman yapmak için bir yere gitmeye karar verdim. Kiev'e gittiğim sırada bir ju jitsu ilanı gördüm. Gittim, denedim ve sevdim." ifadelerini kullandı.



Yevtuşenko, ardından Herson'a döndüğünü ve oğluyla ju jitsu yapmaya devam ettiklerini söyleyerek, bu sporu yapmaya başladığında 42 yaşında olduğunu dile getirdi.



Şampiyonadan önce birçok müsabakaya katıldığını aktaran Yevtuşenko, Ukrayna ve Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu, dünya şampiyonluğunun ise en büyük başarısı olduğunu vurguladı.



Yevtuşenko, hayatını kazanmak için Herson'da bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, "Ju jitsu para getirmiyor. Gittim, kazandım ama madalya karın doyurmuyor. Karnımı doyurmam gerekli." dedi.



Aldığı asgari ücretle zar zor geçindiğini, bu nedenle Abu Dabi'deki turnuvaya gidebilmek için sosyal medyadan para topladığını anlatan Yevtuşenko, "Yolculuk için, 'Belki reklamını yapmak isteyen bir sponsor buluruz.' diye ilan koydum ama sıradan kişiler para topladı. 2-3 günde para toplandı. Bunu beklemiyordum." diye konuştu.



- "Brezilya'daki şampiyonaya gitmek ve kazanmak istiyorum"



Dünya şampiyonu olduktan sonra hayatında hiçbir değişiklik olmadığını söyleyen Yevtuşenko, "Antrenmanlara devam edeceğim. Eğer finansal durumum el verirse, gelecek yaz Brezilya'daki şampiyonaya gitmek ve yine kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Yevtuşenko, bir yandan ju jitsu öğrettiğini ve aralarında şampiyona kazanmış pek çok öğrencisi olduğunu aktardı.



Ukrayna ve Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu da dile getiren Yevtuşenko, "Türkiye'de ju jitsu yapanlara mesajım; devam edin, hedef koyun, 'Zor ve yapamazsın.' diyenlere aldırmayın. Her şey mümkün. Önemli olan istemek." değerlendirmesinde bulundu.





İLGİLİ VİDEO