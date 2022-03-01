Ukraynalı Svitolina Rus sporcuyla eşleşince Monterrey'den çekildi!

Ukraynalı tenisçi Svitolina, Rus sporcu Anastasia Potapova eşleşince turnuvadan çekildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Ukraynalı Svitolina Rus sporcuyla eşleşince Monterrey'den çekildi!
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01 Mart 2022 16:16
Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, ilk turda Rus Anastasia Potapova ile eşleşince Monterrey Turnuvası'ndan çekildi.

2019 yılında Wimbledon ve ABD Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Svitolina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hiçbir Rus ve Belarus sporcuyla maça çıkmayacağını kaydetti.

Svitolina, Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edeceği Monterrey Turnuvası'nda Rus Potapova ile eşleşince turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Ukraynalı sporcu, açıklamasında, tenisin çatı kuruluşları ATP, WTA ve ITF'ten IOC'nin Rus ve Belarus sporcuların tarafsız olarak organizasyonlara alınması çağrısına uymasını istediklerini bildirdi.

IOC, dünkü toplantısının ardından, "Rus veya Belarus vatandaşları, ister bireysel ister takımca sadece tarafsız sporcular ya da tarafsız takımlar olarak yarışmalara kabul edilmelidir. Yarışmalarda da bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmamalıdır." tavsiyesinde bulunmuştu.

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