Ukraynalı Rakitsky'nin ayrılık sebebi belli oldu!

Rusya'nın Zenit takımında oynayan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitsky'nin takımdan, kişisel nedenlerden dolayı ayrıldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ukraynalı Rakitsky'nin ayrılık sebebi belli oldu!
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04 Mart 2022 17:01
Rusya'nın Zenit takımında oynayan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitsky, ayrılık sebebi belli oldu.

Bobsoccer.ru'nun haberine göre, Rus kulübünden ayrılmasının siyasi olmadığı, kişisel nedenlerden dolayı ayrıldığı belirtildi.

Haberde tecrübeli stoperin Ukrayna'da yaşayan ailesinin güvenliğiyle ilgilendiği ifade edildi.

2 Mart'ta Zenit, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin ailevi problemlerden dolayı oyuncunun isteği üzerine sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

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