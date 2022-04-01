Ukraynalı genç futbolcular Kayseri'ye geldi

Ukrayna'daki futbol takımlarında forma giyen 12 genç futbolcu, ülkedeki karışıklıklar sebebiyle Kayseri'ye geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ukraynalı genç futbolcular Kayseri'ye geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 11:56
Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 12 sporcu, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Kayseri'ye geldi.

Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'da savaşın ağır geçtiği bölgelerden Türkiye'ye gelen 12 çocuk ve bir ebeveynin kulüp tesislerinde ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki şartların bir an önce normale dönmesi ve sporcu çocukların bu travmatik dönemden kısa sürede kurtulması temenni edilerek, "Burada bizimle kalmak istedikleri takdirde Yukatel Kayserispor Kulübü olarak her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesi aktarıldı.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.