Ukrayna'da Allahyar fırtınası esiyor!

Sarı-lacivertlilerden Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.



Taraftarlar tarafından düzenlenen ankette Allahyar Sayyadmanesh, Mart ayının en iyi futbolcusu seçildi. Zorya Luhansk resmi internet sitesi ise üst üste 3. ayda en iyi oyuncu olarak seçilen Allahyar Sayyadmanesh'i tebrik etti.



Allahyar Sayyadmanesh bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.



