Ukrayna'da Allahyar fırtınası esiyor!

Fenerbahçe'den Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiralanan Allahyar Sayyadmanesh performansıyla göz dolduruyor. İranlı futbolcu, Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

, Fotoğraf; zarya-lugansk.com
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Ukrayna'da Allahyar fırtınası esiyor!
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30 Mart 2021 09:34
Sarı-lacivertlilerden Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Taraftarlar tarafından düzenlenen ankette Allahyar Sayyadmanesh, Mart ayının en iyi futbolcusu seçildi. Zorya Luhansk resmi internet sitesi ise üst üste 3. ayda en iyi oyuncu olarak seçilen Allahyar Sayyadmanesh'i tebrik etti.

Allahyar Sayyadmanesh bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı. 



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