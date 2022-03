Ukrayna'ya bir destek de oyun sektöründen geldi!

Tüm dünyadan Ukrayna'ya çeşitli destekler gelirken, The Witcher ve Cyberpunk 2077 oyunlarının geliştiricisi CD Projekt RED de boş durmadı. Stüdyo, Ukrayna vatandaşlarıyla doğrudan çalışmakta olan Polonya merkezli bir yardım kuruluşuna bağış yaptı. Bunu da resmi olarak açıkladı.



Şirket, açıklamayı sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. Bu noktada CD Projekt RED, Ukrayna'ya yapılan saldırının kendilerini şok ettiğini ve çileden çıkardığını belirtti. Böylece stüdyo toplamda 243.295 dolar bağışta bulunduğunu kamuoyuyla paylaştı.



Ubisoft da CD Projekt RED'den sonra destek verenler arasında



Stüdyo ek olarak, böyle bir adaletsizliğe karşı kayıtsız kalamayacaklarını açıkladı. Böylece herkesi Ukrayna'ya destekte bulunması için çağrı yaptı. Polonyalı insani yardım kuruluşu Polska Akcja Humanitarna, işgalden etkilenen insanlara doğrudan yardım sağlamak için ek fonlar talep etti.



Ukrayna'ya yardım eden diğer oyun stüdyoları da var. Bunların en başında Ubisoft geliyor. Assassin's Creed serisiyle tanıdığımız şirket, Ukraynalı bir personeline konut, seyahat ve yer değiştirmeye yardımcı olmak için ek fon desteği sundu. Buna ek olarak stüdyo, erken maaş ödemeleri de sağlıyor.



Ubisoft, birincil kaygısının çalışanlarının güvenliği ve rahatlığı olduğunu söyledi. Şirketin, Ukrayna'da şu an aktif görev halinde olan iki stüdyosu var. Bunlardan birisi Kiev'de yer alırken diğeri Odessa'da bulunuyor.



Ukrayna merkezli video oyun geliştiricilerinden de çeşitli açıklamalar geldi. Bunların başında Stalker oyununun geliştiricisi GSC Game World yer aldı. Ek olarak stüdyonun yanında, Sherlock Holmes stüdyosu Frogwares ve Suvarium yapımcısı Vostok Games de duruma karşı çıkanlar arasındaydı.



Stüdyolar, savaş haline tepki gösterirken aynı zamanda savaş mağdurları için destek istedi. İnsanların ellerinden gelen her şeyi yapmaları için desteğe davet etti.



(Kaynak: shiftdelete.com)