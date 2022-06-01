Dünya Kupası Elemeleri play-off A Yolu yarı final karşılaşmasında Ukrayna, İskoçya deplasmanına konuk oldu.



Hampden Park'ta oynanan karşılaşmayı Ukrayna, 3-1'lik skorla kazandı. Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Andriy Yarmolenko, 49. dakikada Roman Yaremchuk ve 90+5. dakikada Artem Dovbyk attı.



Ev sahibi İskoçya'nın tek golü ise 79. dakikada Callum McGregor'dan geldi.



Bu sonuçla Ukrayna A Yolu'nda finale yükseldi ve Galler'in rakibi oldu.





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