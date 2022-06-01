Ukrayna, savaşın gölgesinde finale çıktı!

Dünya Kupası Elemeleri play-off A Yolu yarı final karşılaşmasında Ukrayna deplasmanda İskoçya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Finale yükselen Ukrayna Galler'in rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ukrayna, savaşın gölgesinde finale çıktı!
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01 Haziran 2022 23:42
Dünya Kupası Elemeleri play-off A Yolu yarı final karşılaşmasında Ukrayna, İskoçya deplasmanına konuk oldu.

Hampden Park'ta oynanan karşılaşmayı Ukrayna, 3-1'lik skorla kazandı. Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Andriy Yarmolenko, 49. dakikada Roman Yaremchuk ve 90+5. dakikada Artem Dovbyk attı.

Ev sahibi İskoçya'nın tek golü ise 79. dakikada Callum McGregor'dan geldi.

Bu sonuçla Ukrayna A Yolu'nda finale yükseldi ve Galler'in rakibi oldu.

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