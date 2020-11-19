Ukrayna Milli Takımı'nda testler negatife döndü

Ukrayna'nın İsviçre maçının ertelenmesine neden olan 9 pozitif test sonucu negatife döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ukrayna Milli Takımı'nda testler negatife döndü
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19 Kasım 2020 19:05
İsviçre maçı öncesi Ukrayna'da 9 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle küme düşenin belli olacağı Uluslar Ligi maçı ertelendi.

Ülkesine dönen Ukrayna'da son yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıktı. Ukrayna'da UEFA'nın ertelenen maç için kararı bekleniyor.

A Ligi 4. grupta yer alan iki takımdan Ukrayna 6 puanla son maçını bekliyordu. İsviçre ise 3 puanda kalmıştı.

Ukrayna, İsviçre maçından 1 puan çıkarırsa A Ligi'nde kalacak. İsviçre ise kazanamazsa, B Ligi'ne düşecek.



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