Ukrayna Milli Takımı'nda Shevchenko dönemi bitti

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Andriy Shevchenko ile yollar ayrıldı.



Shevchenko, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikteliğimiz sona erdi. Milli takımda 5 yıl geçirdim. Modern futbol oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik. Federasyon başkanı, yönetim kurulu, taraftar ve futbolculara minnettarım. Futbolumuzun rekabetçi, üretken ve heyecan verici olabileceğini kanıtladık." ifadelerini kullandı.



Futbolculuk kariyerinde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de forma giyen Shevchenko, 2016'da Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçerek teknik direktörlüğe başlamıştı.



