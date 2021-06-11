Ukrayna - Makedonya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada Ukrayna'nın galibiyetine 1,51 oran verilerek maçın favorisi gösterildi. Kuzey Makedonya galibiyetine 4,20'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı ise 3,05. Maçta 2,5 ALT oranı 1,60, 2,5 ÜST oranı ise 1,73 yazıldı. UKRAYNA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR
Maçta Ukrayna'dan Andriy Yarmolenko'nun gol atmasına 2,48 oran verilirken Roman Yaremchuk'a ise 2,23 gol atar bahisi açıklandı. Kuzey Makedonya'da Goran Pandev'in gol atar oranı 3,70 olarak belirlenirken Eljif Elmas'ın gol atmasına ise 4,70'lik oran uygun görüldü. KIRMIZI KART OLUR MU?
Ukrayna ile Kuzey Makedonya'yı karşı karşıya getirecek maçta Kırmızı Kart olur bahisine 3,35 oranı belirlendi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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