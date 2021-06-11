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Ukrayna - Makedonya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 C Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanacak...

Ukrayna - Makedonya maçı canlı olarak Tuttur'da
EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Ukrayna'nın galibiyetine 1,51 oran verilerek maçın favorisi gösterildi. Kuzey Makedonya galibiyetine 4,20'lik oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı ise 3,05. Maçta 2,5 ALT oranı 1,60, 2,5 ÜST oranı ise 1,73 yazıldı.

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HANGİ OYUNCU GOL ATAR

Maçta Ukrayna'dan Andriy Yarmolenko'nun gol atmasına 2,48 oran verilirken Roman Yaremchuk'a ise 2,23 gol atar bahisi açıklandı. Kuzey Makedonya'da Goran Pandev'in gol atar oranı 3,70 olarak belirlenirken Eljif Elmas'ın gol atmasına ise 4,70'lik oran uygun görüldü.

KIRMIZI KART OLUR MU?

Ukrayna ile Kuzey Makedonya'yı karşı karşıya getirecek maçta Kırmızı Kart olur bahisine 3,35 oranı belirlendi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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