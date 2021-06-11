Ukrayna - İngiltere maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 Çeyrek final maçında Ukrayna ile İngiltere tur atlamak için mücadele edecek. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Maçta İngiltere'nin kazanmasına 1,33
'lük oran verilirken Ukrayna'nın galibiyetine ise 6,40 oran belirkendi. Beraberliğin oranı 3,75, 2,5 ALT'ın oranı 1,63 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,86 olarak belirlendi. UKRAYNA - İNGİLTERE MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Ukrayna ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren maçta Harry Kane'in gol atmasına 1,71 oran verilirken Raheem Sterling'in gol atmasına 2,43 oran uygun görüldü. Ukrayna'dan Yaremchuk'un gol atmasına 4,10 ve Yarmolenko'nun gol atmasına ise 4,40 oran belirlendi. KIRMIZI KART OLUR MU?
Zorlu maçta Kırmızı Kart olur bahisine verilen oranın 4,30 olduğu belirlendi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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