Ukrayna ilk galibiyetini aldı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Ukrayna, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ukrayna ilk galibiyetini aldı
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16 Haziran 2023 23:57
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Kuzey Makedonya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Toshe Proeski Ulusal Stadı'nda oynanan maçı Ukrayna 3-2 kazanarak üç puana uzandı.

Karşılaşmada Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 62'de Zabarny, 67'de Konoplya ve 83. dakikada Tsygankov kaydetti. Kuzey Makedonya'nın ise 31'de Trabzonsporlu Bardhi ile 39'da eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'la iki farklı öne geçtiği goller ise galibiyet için yeterli olmadı. 73. dakikada ise Musliu, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Ukrayna ikinci maçında ilk galibiyetini alırken Kuzey Makedonya ise 3 puanda kaldı.

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