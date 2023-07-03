Ukrayna Fransa'yı geçerek yarı finalde

Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası çeyrek finalinde Fransa ile Ukrayna karşı karşıya geldi.



Cluj Arena'da oynanan karşılaşmayı Ukrayna 3-1 kazanarak yarı finale adını yazdıran taraf oldu.



Fransa 19. dakikada Cherki ile öne geçse de 32. dakikada Sudakov'un penaltısı ile önce maça eşitlik geldi. Sudakov 44'te bu kez takımını öne geçiren golü attı. 86. dakikaya gelindiğinde ise Bondarenko skoru 3-1'e getirerek galibiyeti perçinleyen isim oldu.



Bu sonuçla Fransa turnuvaya veda ederken Ukrayna ise yarı finalde İspanya ile eşleşti. Ukrayna ayrıca 2024 Olimpiyatları'nda da yer almaya hak kazandı.



Günün diğer maçında ise İngiltere, Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finalde İsrail'le yarı finalde eşleşti.



Turnuvada yarı final maçları 5 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.





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