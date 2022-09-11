Ukrayna'dan Lucescu'ya tepki; 'Küçük düşürüldü'

2-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçı sonrası rakiplerini sert oynamakla suçlayan Dinamo Kiev Teknik Direktörü, başarısızlığa bahane üretmeye devam ederken, Rumen hocanın bu tutumu Ukrayna'da da tepki görmeye başladı. Ülker Stadı'ndaki maç sonrası,diyen Lucescu, Rumen medyasına açıklamada da Fenerbahçe'yi eleştirdi.Tecrübeli teknik adam,dedi. Ukrayna Milli Takımı'nın eski teknik direktörüise, Dinamo Kiev'in son 3 resmi maçını da kaybettiğine dikkat çekip, bu tablonun sorumlusunun Lucescu olduğunu söyledi.Markevych,diye konuştu.