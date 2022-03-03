Ukrayna'dan FIFA'ya erteleme başvurusu!

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle geldi.
Ukrayna Futbol Federasyonu, İskoçya ile oynayacakları 2022 Dünya Kupası play-off maçının ertelenmesi için FIFA'ya başvuruda bulundu.
Ukrayna, 2022 Dünya Kupası play-off maçını 24 Mart'ta İskoçya ile oynayacak.
Ukrayna Futbol Federasyonu, İskoçya ile oynayacakları 2022 Dünya Kupası play-off maçının ertelenmesi için FIFA'ya başvuruda bulundu.
Ukrayna, 2022 Dünya Kupası play-off maçını 24 Mart'ta İskoçya ile oynayacak.