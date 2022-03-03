Ukrayna'dan FIFA'ya erteleme başvurusu!

Ukrayna Futbol Federasyonu, 24 Mart'ta İskoçya ile oynayacakları Dünya Kupası play-off maçının ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ukrayna'dan FIFA'ya erteleme başvurusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2022 20:21
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle geldi.

Ukrayna Futbol Federasyonu, İskoçya ile oynayacakları 2022 Dünya Kupası play-off maçının ertelenmesi için FIFA'ya başvuruda bulundu.

Ukrayna, 2022 Dünya Kupası play-off maçını 24 Mart'ta İskoçya ile oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.