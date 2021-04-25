Ukrayna'da şampiyon Dinamo Kiev!

Ukrayna Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev, Inhulets'i konuk etti.



NSC Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Dinamo Kiev'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kiev ekibi, bu sonucun ardından Shakhtar'ın 4 yıllık serisini sonlandırarak şampiyonluğunu ilan etti.



Kiev'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Zabarnyi, 14. dakikada Besiedin, 48. ve 71. dakikalarda Tsygankov ile 82. dakikada Popov kaydetti.



Dinamo Kiev, 58 puana ulaşarak ligin bitimine 3 hafta kalarak şampiyonluğa ulaşmış oldu. Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, kariyerindeki 35. kupayı kazandı.



