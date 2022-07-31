Ukrayna Büyükelçisi'nden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'i ağırladığı maçta konuk ekibin attığı ilk golün ardından yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor.



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, Ukrayna'dan özür dilenmeyeceğini ve Büyükelçi'nin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini söylemişti.



Bu gelişmelerin üzerine bir açıklama yapan Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır; Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Fenerbahçe'nin İstanbul'da Dinamo Kiev'e 2-1 yenildiği maçta konuk ekibin ilk golünü atan Ukraynalı futbolcu Vitaliy Buyalski'nin Fenerbahçe tribünleri önünde abartılı şekilde sevinmesi sonrası tribünlerden bir grup Fenerbahçe taraftarı "Vladimir Putin" tezahüratları yapmıştı. Bunun üzerine de Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Fenerbahçe'yi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.







