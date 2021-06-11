Ukrayna - Avusturya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Grupta 3'er puanı bulunan Ukrayna ile Avusturya, gruptan çıkmak için sahne alacak. Hollanda'nın Kuzey Makedonya'ya yenilmemesi halinde, Ukrayna ile Avusturya berabere kalırsa, gruptan birlikte çıkabilecekler. Ancak burada ikincilik de önemli. Yine maçın berabere bitmesine 1,81 oran belirlendi. Ukrayna'nın kazanmasına 2,75, Avusturya'nın kazanmasına ise 3,20 oran açıklandı. UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Avusturya forması giyen Marko Arnautovic'in gol atmasına 3,10 oran verildi. Ukraynalı Andriy Yarmolenko'nun gol atmasına verilen oran ise 3,15 olarak duyuruldu. KIRMIZI KART OLUR MU?
Ukrayna ile Avusturyan'nın karşı karşıya geleceği maçta kırmızı kart çıkmasına 3,65 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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